«Динамо» — ЦСКА: тренер армейцев выбросил на поле бутылку. Почему он не удален?

На 86-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА (1:2) судья Владислав Безбородов вынес предупреждение тренеру гостей Дмитрию Крамаренко. Как указано в протоколе, причина наказания — «несогласие с решением арбитра».

Между тем комментатор встречи, описывая произошедшее, сказал следующее: «Сейчас выброшенную на поле в запальчивости кем-то из тренеров ЦСКА бутылку мальчик в дождевичке выбежал и прибрал. А Владислав Безбородов идет показывать желтую карточку. Да, желтую карточку — представителю армейского штаба».

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Скорее всего, судья получил сигнал от резервного арбитра Егора Егорова. Но в любом случае видел Безбородов то, что сделал Крамаренко, или ему подсказал коллега, итоговое решение, исходя из описания случившегося, неверное.

В правиле 12 говорится, что нарушения официальных лиц команды, «наказуемые удалением, включают в себя... умышленный бросок или удар ногой предмета в поле». По словам комментатора, именно так и сделал тренер ЦСКА. Значит, его следовало удалить с показом красной карточки. Но Безбородов ограничился желтой.