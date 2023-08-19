«Динамо» — ЦСКА: видео голов

«Динамо» принимает ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет на 6-й минуте открыл Антон Заболотный. 32-летний форвард забил третий гол в сезоне.

Сразу после перерыва бело-голубые сравняли счет: после ошибки капитана армейцев Кирилла Набабкина отличился Муми Нгамале.

На 83-й минуте Федор Смолов с пенальти вывел «Динамо» вперед: Заболотный сыграл рукой в штрафной Владислава Торопа.

6-я минута. Заболотный — 0:1

46-я минута. Нгамале — 1:1

83-я минута. Смолов — с пенальти — 2:1