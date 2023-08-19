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Сегодня, 16:15

«Динамо» — ЦСКА: видео голов

«Динамо» — ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» принимает ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет на 6-й минуте открыл Антон Заболотный. 32-летний форвард забил третий гол в сезоне.

Сразу после перерыва бело-голубые сравняли счет: после ошибки капитана армейцев Кирилла Набабкина отличился Муми Нгамале.

На 83-й минуте Федор Смолов с пенальти вывел «Динамо» вперед: Заболотный сыграл рукой в штрафной Владислава Торопа.

6-я минута. Заболотный — 0:1

46-я минута. Нгамале — 1:1

83-я минута. Смолов — с пенальти — 2:1

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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