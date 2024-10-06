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Сегодня, 09:30

«Динамо» — ЦСКА: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ онлайн

«Динамо» и ЦСКА сыграют в 11-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Московские «Динамо» и ЦСКА встретятся в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00.

В прямом эфире матч будет показывать канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию дерби бело-голубых и красно-синих. Ключевые события игры «Динамо» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

В 10 турах чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков, ЦСКА — 17. В сезоне-2023/24 бело-голубые победили армейцев в обоих матчах чемпионата.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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