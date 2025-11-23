Московское и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Москве. Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Динамо» Махачкала можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире встречу москвичей и махачкалинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 15 турах чемпионата России москвичи набрали 17 очков, махачкалинцы — 14. Встреча команд в первом круге завершилась победой махачкалинского «Динамо» со счетом 1:0.