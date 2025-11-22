Сегодня, 17:30
«Динамо» и «Динамо» Махачкала сыграют в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Динамо» Махачкала можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».
Матч «Динамо» — «Динамо» Махачкала в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 17.25 мск, за 5 минут до игры.
После 15 туров чемпионата России бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место в таблице, у махачкалинцев — 14 очков и 12-я строчка.
Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.