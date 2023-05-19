«Динамо» договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с Йокановичем

14 мая бело-голубые объявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.