«Динамо» договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с Йокановичем

19 мая, 16:36
Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера. Стороны досрочно расторгли контракт.
«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении бело-голубых.
14 мая бело-голубые объявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.
54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.
По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом. Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Локомотив».