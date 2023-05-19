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РПЛ

19 мая, 16:36

«Динамо» договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с Йокановичем

Виктория Кравченко
Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера. Стороны досрочно расторгли контракт.

«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении бело-голубых.

14 мая бело-голубые объявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом. Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Локомотив».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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