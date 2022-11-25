«Динамо» договорилось о продлении контракта с 18-летним полузащитником

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Динамо» продлит соглашение с футболистом юношеской сборной России (2004 г.р.) Иваном Зазвонкиным.

Летом 18-летний полузащитник проходил сборы с основой, а в текущем сезоне пока выступает за «Динамо-2» во второй лиге. Новый контракт будет рассчитан до 2026 года.

Зазвонкин перешел в академию «Динамо» из «Тюмени» в феврале 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 18 матчах за вторую команду бело-голубых.