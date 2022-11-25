«Динамо» договорилось о продлении контракта с 18-летним полузащитником

25 ноября, 23:23
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Динамо» продлит соглашение с футболистом юношеской сборной России (2004 г.р.) Иваном Зазвонкиным.
Летом 18-летний полузащитник проходил сборы с основой, а в текущем сезоне пока выступает за «Динамо-2» во второй лиге. Новый контракт будет рассчитан до 2026 года.
Зазвонкин перешел в академию «Динамо» из «Тюмени» в феврале 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 18 матчах за вторую команду бело-голубых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования