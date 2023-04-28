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«Динамо» на своем поле проиграло «Факелу» в день празднования 100-летия клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
«Динамо» — «Факел» — 0:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» дома проиграло «Факелу» в матче 25-го тура чемпионата России — 0:2. На этом матче москвичи отмечали 100-летие клуба.

Счет в игре открыл нападающий гостей Георгий Гонгадзе на 49-й минуте. Через 3 минуты полузащитник московской команды Арсен Захарян сравнял, но гол не был засчитан, так как Захарян сфолил в борьбе с защитником «Факела» Игорем Калининым.

На 61-й минуте игрок воронежского клуба Гонгадзе оформил дубль, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как защитник хозяев Александр Кутицкий сыграл рукой в своей штрафной.

Отметим, что команды сыграли первый матч в этом сезоне РПЛ без ударов в створ в первом тайме. В концовке матча голкипер «Динамо» Антон Шунин накричал на защитника команды Дмитрия Скопинцева.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».

«Факел» набрал 21 очко и занимает 14-ю строчку в таблице. В 26-м туре команда сыграет на выезде с «Ростовом».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
28 апр, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Факел
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
26
164
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