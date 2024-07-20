Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:10

«Динамо» — «Факел»: Фомин удален правильно. Но за фол на воронежце, которого ошибочно не удалили

Александр Бобров
Шеф-редактор
Ираклий Квеквескири и Даниил Фомин.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

На 39-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» судья Кирилл Левников, занимавший хорошую позицию, увидел, что сделал Даниил Фомин, и правильно удалил его с показом красной карточки. Динамовец совершил серьезное нарушение правил, ударив открытыми шипами Ираклия Квеквескири. ВАР Андрей Фисенко в действия арбитра не вмешался.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Необычность ситуации в том, что Квеквескири к тому времени должен был покинуть поле, и фола на нем не случилось бы. На 28-й минуте воронежец отмахнулся правой рукой и ударил Диего Лаксальта в лицо. Он должен был получить за это предупреждение. Оно стало бы для Квеквескири вторым в этой игре — за ним последовало бы удаление.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
14
Обсудить
Читайте также
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Гафин: «Игра «Динамо» разделилась на два фрагмента — до и после удаления»
Защитник «Факела» Брызгалов после удаления сломал световые панели на стадионе «Динамо»
«Динамо» против «Факела»: кадровые проблемы, 3:0 к 30-й минуте, удаление Фомина в первом тайме
Мостовой: «Не вижу сегодня «Локомотив» в тройке»
Сычев отметил, что «Локомотив» прекрасно себя проявил в реализации голевых моментов в матче с «Акроном»
«Ростов» и ЦСКА выдали первые нули сезона. Армейцы точно готовы бороться на титул?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

РПЛ: «Спартак» против «Оренбурга», «Локомотив» победил «Акрон» и другие матчи 1-го тура

Шавло: «Верить в «Спартак» нужно всегда»