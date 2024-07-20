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20 июля, 22:46

Тюкавин: «Сделайте Ваню Лепского капитаном в фэнтези. Я «Факелу» вообще забить не могу»

Зарина Халимхонова
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ с «Факелом (3:1).

«Всегда тяжело играть без одного игрока, но так сложилось судьба. Как мое состояние? Нормально. Сделайте Ваню Лепского капитаном в фэнтези, я «Факелу» вообще забить не могу», — сказал Тюкавин журналистам.

Бело-голубые играли вменьшинстве с 39-й минуты после удаления Даниила Фомина, который получил прямую красную карточку. На 7-й добавленной к матчу минуте воронежцы также остались вдесятером: вторую желтую получил Сергей Брызгалов.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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