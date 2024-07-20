«Динамо» сыграет с «Факелом» в рамках 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.50 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Факел» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

«Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но в итоге финишировало на третьем месте. «Факел» занял 11-е место в турнирной таблице.

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