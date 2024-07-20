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Сегодня, 22:03

«Динамо» обыграло «Факел», Бителло отдал две голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» — «Факел».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» на своем поле обыграло «Факел» в матче первого тура РПЛ — 3:1.

Счет на 3-й минуте открыл защитник бело-голубых Иван Лепский. На 21-й минуте преимущество хозяев удвоил Муми Нгамале. Восемь минут спустя счет до разгромного довел Ярослав Гладышев.

На 40-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — красную карточку получил капитан команды Даниил Фомин. На 74-й минуте отставание воронежцев в счете сократил Евгений Марков.

В концовке составы команд сравнялись — вторую желтую карточку получил защитник «Факела» Сергей Брызгалов.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Игра пройдет 27 июля. В этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
8
30
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