«Динамо» на своем поле проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с «Факелом». Встреча пройдет 8 октября, в воскресенье, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи будут доступны в на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Факел».

Видеотрансляция противостояния «Динамо» — «Факел» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 16:00. Также трансляция игры будет доступна платно по подписке на онлайн-платформе «Кинопоиск» ( начало — 16:25).

Матч рассудит Евгений Буланов, ассистентами судьи станут Максим Гаврилин и Рашид Абусуев. Резервным арбитром назначен Роман Галимов. Ответственным за ВАР будет Сергей Иванов, AVAR — Андрей Болотенков. Инспектором встречи будет Сергей Французов.

После 10 туров «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Факел» находится только на 14-м место в чемпионате России, набрав 8 баллов.

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