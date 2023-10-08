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РПЛ

Сегодня, 15:24

«Динамо» — «Факел»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы «Динамо» и «Факела» огласили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 8 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 16.30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Фомин, Чавес, Нгамале, Бителло, Карраскаль, Тюкавин.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Динамо» идет на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 16 очков в 10 играх. «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав восемь очков.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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