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Судейство

Сегодня, 19:04

«Динамо» — «Факел»: в динамовские ворота правильно не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На 15-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (0:0) арбитр Евгений Буланов принял верное решение, не остановив игру после падения в штрафной хозяев поля Хызыра Аппаева.

Судья занимал не лучшую позицию, но поступил правильно, не назначив 11-метровый удар.

В том моменте динамовец Роберто Фернандес пытался сыграть в мяч и выбить его. А Аппаев, не стараясь дотянуться до мяча, поставил ногу под соперника и получил по ней удар. Оснований для пенальти в такой ситуации не возникло.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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