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Сегодня, 16:49

«Динамо» готовит улучшенное предложение по Монтесу

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сесар Монтес.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» предпримет еще одну попытку приобрести защитника «Эспаньола» и сборной Мексики Сесара Монтеса. Поиск игрока в центр обороны стал более актуальной задачей после продажи в «Торино» Сабы Сазонова.

Ранее, по данным «СЭ», испанцы отказались от предложения бело-голубых по Монтесу в 6 миллионов евро, запрашивая 10, теперь москвичи готовы расстаться с 7,5 миллионов. На руку «Динамо» может сыграть закрытие трансферного окна в Европе, а также переход в команду Марцела Лички Луиса Чавеса — друга Монтеса. В «Эспаньоле», вылетевшей во второй дивизион, 26-летний мексиканец оставаться не хотел бы.

Если испанский клуб ответит отказом, то «Динамо» в поиске центрального защитника, вероятно, переключится на внутренний рынок.

Год назад «Эспаньол» приобрел Монтеса за 8 миллионов евро.

ФК Динамо (Москва)
Сесар Монтес
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