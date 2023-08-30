«Динамо» готовит улучшенное предложение по Монтесу

Как стало известно «СЭ», «Динамо» предпримет еще одну попытку приобрести защитника «Эспаньола» и сборной Мексики Сесара Монтеса. Поиск игрока в центр обороны стал более актуальной задачей после продажи в «Торино» Сабы Сазонова.

Ранее, по данным «СЭ», испанцы отказались от предложения бело-голубых по Монтесу в 6 миллионов евро, запрашивая 10, теперь москвичи готовы расстаться с 7,5 миллионов. На руку «Динамо» может сыграть закрытие трансферного окна в Европе, а также переход в команду Марцела Лички Луиса Чавеса — друга Монтеса. В «Эспаньоле», вылетевшей во второй дивизион, 26-летний мексиканец оставаться не хотел бы.

Если испанский клуб ответит отказом, то «Динамо» в поиске центрального защитника, вероятно, переключится на внутренний рынок.

Год назад «Эспаньол» приобрел Монтеса за 8 миллионов евро.