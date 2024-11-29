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Судейство

Сегодня, 14:10

«Динамо» готово принять участие в следствии по коррупционному скандалу в российском футболе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии клуба в следственных мероприятиях по делу о коррупционном скандале.

«Мы всегда готовы содействовать правоохранительным органам в любых вопросах», — сказал Гафин «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

ФК Динамо (Москва)
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