«Динамо» готово вновь пригласить Овечкина сыграть за команду в матче против клуба из медиалиги

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин заявил, что клуб готов пригласить хоккеиста Александра Овечкина и предложить ему сыграть за бело-голубых в товарищеском матче против одной из команд футбольной медиалиги.

— Будет ли у зрителей шанс увидеть Овечкина снова в составе «Динамо» в гранд-финале?

— Мы работаем над этим. Пока подтверждения нет, надеемся.

Овечкин уже играл за футбольное «Динамо» летом 2022 года, тогда он забил один гол в товарищеском матче против «Амкала» (5:0).

В 2023 году «Динамо» проведет игру против победителя медиафутбольного турнира МКС-2023.