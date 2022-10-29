Сегодня, 17:08
«Химки» проиграли «Динамо» в гостевом матче 15-го тура чемпионата России — 1:6.
В составе гостей единственный гол забил Илья Садыгов на 90+3-й минуте с пенальти.
За хозяев поля отличились Муми Нгамале, Денис Макаров, Федор Смолов, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев, оформивший дубль.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.
В следущем туре подмосковный клуб примет «Оренбург» 4 ноября, а московская команда 6 ноября сыграет на выезде с «Ростовом».
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