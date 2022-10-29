Сегодня, 15:52
Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев оформил дубль в матче 15-го тура РПЛ против «Химок» — 6:0.
Первый мяч 19-летний россиянин забил на 87-й минуте, а второй — на 89-й.
Теперь на счету Гладышева 4 гола в сезоне-2022/23 в 15 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования