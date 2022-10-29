«Динамо» — «Химки»: игрок хозяев Муми Нгамале открыл счет в матче

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против «Химок» — 1:0.

Он забил на 11-й минуте. Вратать «Химок» Виталий Гудиев ошибся в передаче, отдав мяч прямо в ноги Нгамале. Камерунец после перехвата вошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот.

Для Нгамале это первый гол за «Динамо».