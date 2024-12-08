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«Динамо» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Химки» сыграют в 18-м туре РПЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» и «Химки» сыграют в 18-м туре РПЛ в воскресенье, 8 декабря. Начало матча на «ВТБ Арене «в Москве — в 14.00 по московскому времени.

Трансляция игры чемпионата России пройдет на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе) и начнется в 13.50, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Петровском парке. Отслеживать ключевые события и результат игры «Динамо» — «Химки» также можно в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Химки

В РПЛ соперники сыграли между собой 13 раз. Девять побед у бело-голубых, три — у красно-черных, еще один матч завершился вничью, разность мячей — 28-12 в пользу динамовцев. В первом круге «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 4:3.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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