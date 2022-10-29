«Динамо» — «Химки»: пенальти назначен при попытке раздеть соперника. Что творят наши судьи?

На 90+2-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» (6:1) арбитр Ян Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, определив, что правила нарушил динамовец Саба Сазонов.

«Динамо» — «Химки».

На самом деле сфолил Джамбулат Дулаев, который едва не снял трусы с соперника. Потом игрок «Химок» упал, а судья отреагировал на это падение и указал на 11-метровую отметку.

«Динамо» — «Химки».

Непонятно, почему в действия Бобровского не вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.