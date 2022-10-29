Судейство
Сегодня, 16:19
На 90+2-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» (6:1) арбитр Ян Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых, определив, что правила нарушил динамовец Саба Сазонов.
На самом деле сфолил Джамбулат Дулаев, который едва не снял трусы с соперника. Потом игрок «Химок» упал, а судья отреагировал на это падение и указал на 11-метровую отметку.
Непонятно, почему в действия Бобровского не вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования