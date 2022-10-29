«Динамо» — «Химки»: почему не зафиксирован офсайд у Тюкавина и засчитан гол Гладышева?

На 87-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» (6:1) был ошибочно засчитан гол Ярослава Гладышева. Это решение затем подтвердили видеоассистенты Иван Сиденков и Антон Кобзев.

«Динамо» — «Химки».

В момент удара Гладышева по воротам его партнер по команде Константин Тюкавин перекрывал обзор вратарю подмосковной команды Виталию Гудиеву. Следовало зафиксировать положение «вне игры», однако этого не было сделано.