Сегодня, 14:55
Форвард «Динамо» Федор Смолов забил в матче с «Химками» в 15-м туре РПЛ — 3:0.
Смолов отличился на 45-й минуте встречи.
Для 32-летнего футболиста это 101-й гол в чемпионате России. Перед ним в списке лучших бомбардиров находится Сергей Семак — 102 гола. Лидером является Артем Дзюба, который забил в чемпионате России 148 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования