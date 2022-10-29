«Динамо» — «Химки»: Смолов забил 101-й гол в чемпионате России

Форвард «Динамо» Федор Смолов забил в матче с «Химками» в 15-м туре РПЛ — 3:0.

Смолов отличился на 45-й минуте встречи.

Для 32-летнего футболиста это 101-й гол в чемпионате России. Перед ним в списке лучших бомбардиров находится Сергей Семак — 102 гола. Лидером является Артем Дзюба, который забил в чемпионате России 148 голов.