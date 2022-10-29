«Динамо» — «Химки»: судья не наказал предупреждением Макарова

На 6-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский не вынес предупреждение Денису Макарову, который ударил локтем Ираклия Чежию и разбил ему лицо.

Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».

Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».

Для динамовца желтая карточка стала бы четвертой в этом турнире — он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру с «Ростовом» в 16-м туре.

В первом тайме Макаров забил гол в ворота «Химок», который стал для него третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата России.