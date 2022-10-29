«Динамо» — «Химки»: Тюкавин вышел на замену и забил

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил в матче с «Химками» в 15-м туре РПЛ — 4:0.

Тюкавин вышел на поле на 71-й минуте, заменив Николя Муми Нгамале. На 77-й минуте 20-летний футболист забил после навеса в штрафную.