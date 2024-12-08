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Сегодня, 07:15

«Динамо» — «Химки»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» и «Химки» сыграют в чемпионате России 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «Химок» Никита Кокарев и защитник Георгий Джикия против полузащитника «Динамо» Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» и «Химки» сыграют в 18-м туре чемпионата России в воскресенье, 8 декабря. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 14.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru на платной основе. Трансляция начнется в 13.50, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Петровском парке. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Химки» можно также в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Химки

После 17 туров РПЛ «Динамо» занимало пятое место в таблице с 32 очками, в предыдущем матче бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). У «Химок» — 16 очков и 13-я строчка, в предыдущее воскресенье красно-черные обыграли «Локомотив» (3:1).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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