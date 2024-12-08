«Динамо» и «Химки» сыграют в 18-м туре чемпионата России в воскресенье, 8 декабря. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 14.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru на платной основе. Трансляция начнется в 13.50, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Петровском парке. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Химки» можно также в матч-центре нашего сайта.

После 17 туров РПЛ «Динамо» занимало пятое место в таблице с 32 очками, в предыдущем матче бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). У «Химок» — 16 очков и 13-я строчка, в предыдущее воскресенье красно-черные обыграли «Локомотив» (3:1).