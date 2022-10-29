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Сегодня, 12:30

«Динамо» — «Химки»: смотреть прямую трансляцию матча

Матч «Динамо» — «Химки» начнется в 14.00 мск
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров
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В субботу, 29 октября, состоится матч 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками».

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» после 14 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Химки» идут 15-ми — 9 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
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Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

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Ф2(-1.5)

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14%

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Краснодар
Зенит

обе забьют - да

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1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
0
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