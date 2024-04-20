226Foot: «Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Конате

«Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате, утверждает издание 226Foot.

Источник со ссылкой на окружение футболиста утверждает, что московский клуб пытается подписать 26-летнего форварда из Буркина-Фасо этим летом на правах свободного агента.

Контракт игрока с грозненцами действует до конца июня 2024 года.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.