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Сегодня, 22:48

226Foot: «Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Конате

«Динамо» хочет подписать нападающего «Ахмата» Конате
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Динамо» интересуется нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате, утверждает издание 226Foot.

Источник со ссылкой на окружение футболиста утверждает, что московский клуб пытается подписать 26-летнего форварда из Буркина-Фасо этим летом на правах свободного агента.

Контракт игрока с грозненцами действует до конца июня 2024 года.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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