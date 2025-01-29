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Сегодня, 08:14

«Динамо» и «Ботафого» возобновили переговоры о трансфере Бителло

Даниил Аршавский
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«Динамо» и «Ботафого» близки к заключению сделки по трансферу полузащитника Бителло в бразильский клуб за 18 миллионов евро, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, переход бразильца задерживает желание бело-голубых получить 9 миллионов от суммы сделки сразу, в то время как «Ботафого» хочет отсрочить платеж.

25-летний футболист с опозданием присоединился к московскому клубу на сборах, после того как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласие на переговоры с игроком. Изначально Бителло не намеревался возвращаться в расположение бело-голубых. Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и отдал 10 резльтативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: Globo Esporte
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Бителло
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