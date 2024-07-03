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Сегодня, 12:30

«Динамо» и ЦСКА: расписание матчей на летнем турнире 2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Динамо&amp;quot; - &amp;quot;Партизан&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Динамо&quot;, «СЭ»
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Летний международный турнир Братский кубок пройдет с 3 по 7 июля в Москве. В нем примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК Белград.

Для всех команд-участников данный турнир станет подготовительным к старту своих национальных чемпионатов. Одним из организарово турнира стал футбольный клуб «Динамо».

«Динамо» и ЦСКА: расписание матчей на летнем турнире 2024

3 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Партизан»

4 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА — ОФК

6 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» — ОФК

7 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА — «Партизан»

Игры пройдут в формате 2 тайма по 45 минут. В случае ничьей команды будут бить пенальти. Каждому клубу-участнико позволено задействовать в матче до 4 «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звездных болельщиков).

По итогам матчей будет вестись счет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград). За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых — 2, в случае поражения в серии пенальти — 1, в случае обычного поражения — 0.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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