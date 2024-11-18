«Динамо» интересуется защитником «Сан-Паулу» Сабино

Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении 28-летнего защитника «Сан-Паулу» Сабино, сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

Сабино перешел в «Сан-Паулу» 15 марта 2024 года на правах свободного агента. Срок действия контракта защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

В текущем сезоне бразилец не сумел отметиться результативными действиями в 13 встречах за «Сан-Паулу». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.

После 15 туров в текущем сезоне РПЛ «Динамо» с 30 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.