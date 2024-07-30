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Сегодня, 15:48

«Динамо» из Махачкалы подпишет контракт с грузинским защитником Табидзе

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Защитник «Уфы» Джемал Табидзе в борьбе с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Фото Global Look Press
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Махачкалинское «Динамо» в ближайшее время объявит о подписании контракта с грузинским защитником Джемалом Табидзе.

В сезоне-2023/24 футболист выступал за греческий «Панетоликос». 28-летний защитник провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. Игрок покинул команду по истечении срока контракта. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Табидзе в 500 тысяч евро.

Ранее грузин уже выступал в России — в «Урале» и «Уфе». За уфимцев он провел 90 матчей во всех турнирах. В том числе в квалификации Лиги Европы в сезоне-2018/19.

Джемал Табидзе
ФК Динамо (Махачкала)
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