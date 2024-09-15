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Сегодня, 22:37

«Динамо» из Махачкалы показало речь Махачева в раздевалке после ничьей со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» опубликовало видео с речью российского бойца UFC Ислама Махачева в раздевалке команды после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

Боец посетил игру и нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком.

«Хотел бы всех пацанов поблагодарить сегодня. На сто процентов выложились на поле, могли выиграть, были моменты. Спасибо за такой праздник для республики. Пацанам — удачи! Со своей стороны, когда можно, будем поддерживать, приходить на стадион. Спасибо», — сказал Махачев.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.

Источник: ФК «Динамо» (Махачкала)
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Ислам Махачев
UFC
ММА

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