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Сегодня, 17:05

«Динамо» к 100-летию открыло выставку и магазин в ГУМе

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Открытие выставки и магазина «Динамо» в ЦУМе.
Фото ФК «Динамо» Москва
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Сегодня для посетителей ГУМа открылся официальный магазин «Динамо», рядом с которым расположилась выставка бело-голубых, посвященная столетию клуба. Центральный экспонат в ней — автомобиль Льва Яшина.

А накануне в 19.23 (обыгрывается дата основания «Динамо») началось клубное мероприятие по поводу открытия новой точки притяжения для болельщиков. В нем приняли участие как руководители, тренерский штаб и почти все футболисты основного состава, так и многочисленные ветераны клуба, болельщики и звездные персоны, поддерживающие бело-голубых.

ФК «Динамо» Москва

Выставка в ГУМ будет открыта до конца мая, а магазин станет функционировать на постоянной основе.

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