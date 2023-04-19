«Динамо» к 100-летию открыло выставку и магазин в ГУМе

Сегодня для посетителей ГУМа открылся официальный магазин «Динамо», рядом с которым расположилась выставка бело-голубых, посвященная столетию клуба. Центральный экспонат в ней — автомобиль Льва Яшина.

А накануне в 19.23 (обыгрывается дата основания «Динамо») началось клубное мероприятие по поводу открытия новой точки притяжения для болельщиков. В нем приняли участие как руководители, тренерский штаб и почти все футболисты основного состава, так и многочисленные ветераны клуба, болельщики и звездные персоны, поддерживающие бело-голубых.

ФК «Динамо» Москва

Выставка в ГУМ будет открыта до конца мая, а магазин станет функционировать на постоянной основе.