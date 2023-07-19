«Динамо»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Сегодня, 14:00
Полное название: АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва»»
Год основания: 1923
Главный тренер: Марцел Личка
Капитан: Даниил Фомин
Домашний стадион: «Динамо» им. Льва Яшина«
Сезон 2022 / 2023 «Динамо» завершило на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ. Команда набрала 45 очков по итогам 30 туров. В Кубке России бело-голубые дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где проиграли «Акрону».
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Кубок России, Группа D, 1 тур — 25 июля, вторник
Чемпионат России / СССР: 11 раз — победитель (в российской истории — нет титулов)
12 раз — серебряный призер
10 раз — бронзовый призер
Кубок России / СССР: 7 раз
Кубок сезона СССР: 1 раз — победитель
ФНЛ (первая лига): 1 раз — победитель
Кубок обладателей кубков УЕФА: наивысшее достижение — финал 1 раз (1971 / 1972)
1/2 финала — два раза
гл. тр. Личка
з. Бальбуэна («Коринтианс»)
н. Карапузов («Ахмат», окончание аренды)
в. Кудравец (БАТЭ)
з. Опоку («Амьен»)
з. Монтес («Эспаньол»)
п. Москвичев («Нефтехимик», окончание аренды)
п. Школик («Нефтехимик», окончание аренды)
п. Л. Чавес («Пачука»)
п. Г. Чакветадзе («Гамбург»)
з. Ордец («Бохум», приостановка контракта)
п. Моро («Болонья»)
п. Шиманьски («Фенербахче»)
в. Лещук
з. Сазонов («Сассуоло», «Удинезе», «Фрозиноне»)
п. Норманн («Ростов», окончание аренды)
п. Захарян («Фейеноорд», «Аякс»)
п. Шиманьски («Фенербахче»)
РПЛ: таблица трансферов лета — все сделки и потенциальные переходы в одном материале
1 — Антон Шунин
16 — Иван Будачев
31 — Игорь Лещук
76 — Илья Купцов
2 — Эли Даса
4 — Сергей Паршивлюк
5 — Милан Майстрович
6 — Роберто Фернандес
15 — Саба Сазонов
18 — Николас Маричаль
59 — Иван Лепский
93 — Диего Лаксальт
7 — Дмитрий Скопинцев
11 — Даниил Лесовой
34 — Лука Гагнидзе
47 — Арсен Захарян
50 — Александр Кутицкий
74 — Даниил Фомин
77 — Денис Макаров
10 — Федор Смолов
13 — Муми Нгамале
20 — Владислав Грулев
70 — Константин Тюкавин
Страница ФК Динамо в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.