«Динамо»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Основная информация о московском клубе накануне старта нового сезона.

Полное название: АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва»»

Год основания: 1923

Главный тренер: Марцел Личка

Капитан: Даниил Фомин

Домашний стадион: «Динамо» им. Льва Яшина«

Сезон 2022 / 2023 «Динамо» завершило на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ. Команда набрала 45 очков по итогам 30 туров. В Кубке России бело-голубые дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где проиграли «Акрону».

Календарь «Динамо» в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур : 21 июля, пятница

«Динамо» — «Краснодар» — 19.00

2-й тур : 29 июля, суббота

«Крылья Советов» — «Динамо» — 15.00

3-й тур : 6 августа, воскресенье

«Зенит» — «Динамо» — 15.00

4-й тур : 13 августа, воскресенье

«Динамо» — «Балтика» — 15.00

5-й тур : 19 августа, суббота

«Динамо» — ЦСКА — 15.00

6-й тур : 26 августа, суббота

«Рубин» — «Динамо» — 17.30

7-й тур : 3 сентября, воскресень

«Ростов» — «Динамо» — 20.00

8-й тур : 15 — 17 сентября

«Динамо» — «Пари НН»

9-й тур : 22 — 24 сентября

«Спартак» — «Динамо» Футболисты «Динамо» празднуют гол. Фото Федор Успенский, «СЭ»

10-й тур : 29 сентября — 1 октября

«Ахмат» — «Динамо»

11-й тур : 6 — 8 октября

«Динамо» — «Факел»

12-й тур : 20 — 22 октября

«Локомотив» — «Динамо»

13-й тур : 27 — 29 октября

«Динамо» — «Урал»

14-й тур : 3 — 5 ноября

«Сочи» — «Динамо»

15-й тур : 10 — 12 ноября

«Динамо» — «Оренбург»

16-й тур : 24 — 26 ноября

ЦСКА — «Динамо»

17-й тур : 1 — 3 декабря

«Динамо» — «Рубин»

18-й тур : 8 — 10 декабря

«Факел» — «Динамо»

19-й тур : 1 — 3 марта 2024

«Динамо» — «Локомотив»

20-й тур : 8 — 10 марта

«Динамо» — «Ахмат»

21-й тур : 15 — 17 марта

«Оренбург» — «Динамо»

22-й тур : 29 — 31 марта

«Динамо» — «Ростов»

23-й тур : 5 — 7 апреля

«Динамо» — «Спартак»

24-й тур : 12 — 14 апреля

«Урал» — «Динамо»

25-й тур : 19 — 21 апреля

«Пари НН» — «Динамо»

26-й тур : 26 — 28 апреля

«Динамо» — «Зенит»

27-й тур : 3 — 5 мая

«Динамо» — «Сочи»

28-й тур : 10 — 12 мая

«Балтика» — «Динамо»

29-й тур : 17 — 19 мая

«Динамо» — «Крылья Советов»

30-й тур : 25 мая (суббота)

«Краснодар» — «Динамо»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Календарь «Динамо» в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа D, 1 тур — 25 июля, вторник

«Пари НН» — «Динамо» — 18.30

Кубок России, Группа D, 2 тур — 9 августа, среда

«Динамо» — «Краснодар» — 20.45

Кубок России, Группа D, 3 тур — 29 августа, вторник

«Спартак» — «Динамо» — 19.30

Кубок России, Группа D, 4 тур — 19-21 сентября

«Краснодар» — «Динамо»

Кубок России, Группа D, 5 тур — 3-5 октября

«Динамо» — «Спартак»

Кубок России, Группа D, 6 тур — 31 октября — 2 ноября

«Динамо» — «Пари НН» «ВТБ Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения «Динамо»

На национальном уровне:

Чемпионат России / СССР: 11 раз — победитель (в российской истории — нет титулов)

12 раз — серебряный призер

10 раз — бронзовый призер

Кубок России / СССР: 7 раз

Кубок сезона СССР: 1 раз — победитель

ФНЛ (первая лига): 1 раз — победитель

На европейском уровне:

Кубок обладателей кубков УЕФА: наивысшее достижение — финал 1 раз (1971 / 1972)

1/2 финала — два раза

Трансферы «Динамо»

Пришли

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Состав «Динамо» на сезон 2023 / 2024

Вратари:

1 — Антон Шунин

16 — Иван Будачев

31 — Игорь Лещук

76 — Илья Купцов

Защитники:

2 — Эли Даса

4 — Сергей Паршивлюк

5 — Милан Майстрович

6 — Роберто Фернандес

15 — Саба Сазонов

18 — Николас Маричаль

59 — Иван Лепский

93 — Диего Лаксальт

Федор Смолов и Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитники:

7 — Дмитрий Скопинцев

11 — Даниил Лесовой

34 — Лука Гагнидзе

47 — Арсен Захарян

50 — Александр Кутицкий

74 — Даниил Фомин

77 — Денис Макаров

Нападающие:

10 — Федор Смолов

13 — Муми Нгамале

20 — Владислав Грулев

70 — Константин Тюкавин

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