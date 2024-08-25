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Судейство

Сегодня, 19:40

«Динамо» — «Краснодар»: Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу бело-голубых

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Черников задерживает руками Диего Лаксальта.
Фото Скриншот трансляции
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На 85-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (0:1) судья Сергей Карасев ошибочно оценил эпизод в штрафной площади гостей и не назначил пенальти в их ворота. В том моменте Александр Черников задержал руками убегавшего от него Диего Лаксальта. На одном из повторов отчетливо видны действия краснодарца, не пытавшегося сыграть в мяч и использовавшего руки для борьбы с соперником.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Карасев не стал наказывать Черникова, а видеоассистенты Артур Федоров и Сергей Иванов не вмешались в действия судьи.

ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
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