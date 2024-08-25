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Сегодня, 16:15

«Динамо» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция матча «Динамо» — «Краснодар» начнется в 17:00 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» примет «Краснодар» в матче 6-го тура чемпионата России. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 30 минут до игры, будет также доступна на сайте медиахолдинга. Видеотрансляция матча РПЛ также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Динамо» набрало 12 очков в пяти турах Российской премьер-лиги, а «Краснодар» — 9. В РПЛ-2023/24 команды встречались в первом и последнем турах. В первой игре «Краснодар» победил со счетом 3:1.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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