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Сегодня, 17:30

«Динамо» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» примет «Краснодар» в 6-м туре РПЛ 25 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» примет «Краснодар» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Игру «Динамо» — «Краснодар» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Видеотрансляция игры также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Динамо» — «Краснодар» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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