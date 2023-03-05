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Сегодня, 12:30

«Динамо» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Роман Евгеньев и Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 5 марта, состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге бело-голубые уверенно победили соперника со счетом 2:0. Но недавно «Динамо» проиграл «Крыльям Советов» по итогам двух матчей FONBET Кубка России (1:2, 1:1).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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