«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России в субботу, 18 мая. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 14:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Динамо» лидирует в чемпионате России — команда набрала 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Крыльев Советов» 40 баллов, самарский клуб идет на восьмой строчке.

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