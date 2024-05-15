Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

«Динамо» — «Крылья Советов»: дата и время начала матча РПЛ

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» пройдет 18 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России в субботу, 18 мая. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 14:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Динамо» лидирует в чемпионате России — команда набрала 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Крыльев Советов» 40 баллов, самарский клуб идет на восьмой строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» перед матчем с «Факелом»
«Спартак» — «Рубин»: дата и время начала матча РПЛ
Сааведра: «Морено — топ-тренер, он знает, как побеждать»
Сааведра: «Летом обсудим с «Сочи» мое будущее»
«Пари НН» активировал опцию выкупа Карапузова у «Динамо»
Пивоваров — о выручке «Динамо» от букмекера в сезоне-2023/24: «Это самая большая сумма среди команд РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташуев о работе Слишковича: «Он дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль»

«Спартак» — «Рубин»: дата и время начала матча РПЛ