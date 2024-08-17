«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в матче 5-го тура РПЛ в субботу, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. Ключевые события матча чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» будут доступны разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Динамо» набрало девять очков в первых четырех турах чемпионата России. У самарцев в активе три балла.

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