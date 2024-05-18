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Сегодня, 13:00

«Динамо» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 29-го тура чемпионата России в субботу, 18 мая. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Динамо» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также встречи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Московский клуб набрал 53 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Команда из Самары с 40-ка баллами идет на восьмой строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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