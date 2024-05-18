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Сегодня, 13:02

«Динамо» — «Крылья Советов»: Лещук и Тюкавин сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 29-го тура РПЛ.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Кудравец, Паршивлюк, Бессмертный, Маричаль, Майсторович, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Гладышев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Гарре, Шитов.

Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Евгеньев, Печенин, Якуба, Витюгов, Соколов, Иванисеня, Орозко, Писарский, Карпицкий.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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