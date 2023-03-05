«Динамо» — «Крылья Советов»: судья ошибочно не удалил Смолова, а удалил бы — создал бы скандал

На 68-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Иван Сиденков ошибочно вынес предупреждение Федору Смолову за симуляцию, что затем привело к еще одной ошибке судьи.

На 73-й минуте Сиденков уже не решился наказать динамовца предупреждением за попытку обмана и умышленную игру рукой в атаке. Простил он Смолова и на 81-й минуте, когда тот грубо обошелся с соперником.

Удали Сиденков нападающего в любом из этих моментов — возник бы скандал. А все из-за ошибки на 68-й минуте.