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Судейство

Сегодня, 16:34

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья ошибочно не удалил Смолова, а удалил бы — создал бы скандал

Александр Бобров
Шеф-редактор
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На 68-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Иван Сиденков ошибочно вынес предупреждение Федору Смолову за симуляцию, что затем привело к еще одной ошибке судьи.

На 73-й минуте Сиденков уже не решился наказать динамовца предупреждением за попытку обмана и умышленную игру рукой в атаке. Простил он Смолова и на 81-й минуте, когда тот грубо обошелся с соперником.

Удали Сиденков нападающего в любом из этих моментов — возник бы скандал. А все из-за ошибки на 68-й минуте.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Крылья Советов

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Иван Сиденков
14
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