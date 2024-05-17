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Сегодня, 14:00

«Динамо» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют 18 мая в 29-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль.
Хорхе Карраскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Московское «Динамо» дома 18 мая примет «Крылья Советов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Она начнется в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Динамо» — «Крылья Советов» начнется в 13.50 мск на телеканале «Матч Премьер». Посмотреть встречу 29-го тура РПЛ смогут все зрители с подпиской на сервис.

Следите за ключевыми событиями противостояния команд Марцела Лички и Игоря Осинькина в матч-центре «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция игры в Москве 18 мая.

«Динамо» с 53 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 28 туров. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке с 40 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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