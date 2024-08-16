«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в 5-м туре чемпионата России

«Динамо» и «Крылья Советов» проведут матч 5-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до игры, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

«Динамо» набрало девять очков в первых четырех турах чемпионата России. У самарцев в активе три балла.

В сезоне-2023/24 в матче первого круга РПЛ в Самаре соперники сыграли вничью (3:3), а во втором круге победу одержали москвичи (4:1). По итогам сезона «Динамо» заняло в чемпионате третье место, а «Крылья» — девятое.