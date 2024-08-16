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Сегодня, 17:00

«Динамо» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в 5-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Динамо» и «Крылья Советов» проведут матч 5-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до игры, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

«Динамо» набрало девять очков в первых четырех турах чемпионата России. У самарцев в активе три балла.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

В сезоне-2023/24 в матче первого круга РПЛ в Самаре соперники сыграли вничью (3:3), а во втором круге победу одержали москвичи (4:1). По итогам сезона «Динамо» заняло в чемпионате третье место, а «Крылья» — девятое.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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