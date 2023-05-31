«Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются Михайловым, которого «Пари НН» выкупит у «Зенита»

«Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются полузащитником «Зенита» Ярославом Михайловым, который перейдет в «Пари НН» по окончании аренды, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, «Пари НН» активирует опцию выкупа арендованного у «Зенита» Михайлова, так как имеет на это приоритет по условиям договора.

Игрок может продолжить карьеру в «Динамо», «Локомотиве» или «Краснодаре».

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 21 матч за «Пари НН», забил гол и отдал 3 результативные передачи.