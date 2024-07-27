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Сегодня, 20:04

Личка — о победе над «Локомотивом»: «Качество игры «Динамо» пока не то, которое я бы хотел»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил выступление команды в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

— К сожалению, соперник не использовал свои моменты, потому они должны были вести 3:1. Не получилось — это не наша проблема. Наконец, команда победила. Качество игры не то, которое я бы хотел, но такая ситуация, нужно уметь с этим работать.

Я был чуть-чуть зол на центральных защитников, потому что они играли медленно с мячом — было много передач. Кроме того, в команде должны быть игроки, которые умеют делать качественные штрафные. Нужно идти на мяч и не бояться, — сказал Личка на пресс-конференции.

В 3-м туре чемпионата России команда Марцела Лички 3 августа сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном».

Карина Точилова

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Марцел Личка
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